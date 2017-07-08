Госдеп: США не сомневаются в готовности РФ придерживаться перемирия в Сирии

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Гамбург, 8 июля. Соединенные Штаты Америки считают, что Россия всерьез намерена выполнять соглашение о перемирии на юго-западе Сирии. Об этом рассказал высокопоставленный чиновник в госдепартаменте США.

Он уточнил, что США начали дискуссии с РФ на эту тему несколько месяцев тому назад. Как добавил дипломат, в Вашингтоне уверены, что Россия намерена выполнять соглашение о перемирии.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, что США продолжают работу над соглашением по силам безопасности в зонах деэскалации в САР с РФ и Иорданией. По его словам, документ может быть подписан в ближайшее время.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что РФ и США готовы объявить о прекращении огня с 9 июля 2017 года.