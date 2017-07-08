В Избранное

Вашингтон, 8 июля. Соединенные Штаты Америки ожидают дискуссию между США, Россией и Иорданией по урегулированию конфликта в Сирии в ближайшее время. Такое заявление сделал Госдеп США.

По словам представителя Госдепа, в основе достигнутых соглашений о перемирие на юго-западе Сирии лежит обязанность их участников повлиять на стороны конфликта.

Он уточнил, что США и Иордания взяли на себя обязательства оказать соответствующее влияние на вооруженные формирования оппозиции. В задачи России входит взаимодействие с официальным Дамаском, — пишет Газета.ru.