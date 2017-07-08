Сирия: США оценят детали прекращения огня в САР в ближайшие пару дней

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Вашингтон, 8 июля. Детали мониторинга режима прекращения огня на юго-западе Сирии будут проработаны в ближайшие пару дней.

Об этом рассказал высокопоставленный представитель госдепартамента США. Он отметил, что детали мониторинга режима прекращения огня на юго-западе Сирии появятся уже в ближайшие дни. В пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что конкретные детали мониторинга могут быть готовы в ближайшие два дня.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ и США готовы объявить режим прекращения огня в части САР с 9 июля. Также США и РФ договорились по карте линии соприкосновения на юго-западе Сирии.