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Вашингтон, 8 июля. Террористические организации, действующие на территории Сирии, могут сорвать соглашение о перемирии, достигнутое накануне между Россией и США. Такое заявление сделал Госдеп США.

Представитель Госдепа полагает, что существует риск срыва перемирия из-за действий боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство»*, или других террористических формирований.

Попытаться сорвать перемирие могут и группировки «Аль-Каида» (организация также запрещена в РФ), — сказал представитель Госдепа.

Раннее эксперт предположил, что Владимиру Путину и Дональду Трампу будет сложно достичь выполнимых соглашений по САР.

* Организация запрещена на территории РФ.