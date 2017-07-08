Госдеп: США надеются, что перемирие в Сирии возьмет насилие под контроль

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Вашингтон, 8 июля. Соединенные Штаты Америки надеются, что перемирие в Сирии позволит взять насилие в стране под контроль. Об этом рассказал высокопоставленный представитель Госдепа США.

Как отметил дипломат, соглашение о перемирии на юго-западе САР между Россией, США и Иорданией будет важным шагом для установления более устойчивого режима прекращения огня.

Представитель Госдепа также уточнил, что сейчас стороны обсуждают детали документа. Эти темы станут предметом дальнейших переговоров. В частности, участникам соглашения предстоит решить, каким образом будут следить за перемирием.

Ранее сообщалось, что США и РФ договорились по карте линии соприкосновения на юго-западе Сирии.