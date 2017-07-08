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Вашингтон, 8 июля. Гражданин России Юрий Мартышев, экстрадированный Латвией в США и находящийся в американской тюрьме Александрии штата Вирджиния, содержится в нормальных условиях. Об этом сообщили в посольстве РФ в США.

Сейчас Мартышеву ищут нового защитника. Предыдущий адвокат был вынужден взять самоотвод, поскольку у него возник конфликт интересов, — отметили в посольстве.

Россиянин очень переживает из-за сложившейся ситуации, но к условиям его содержания претензий нет, — добавили в дипломатическом учреждении.

О визите российских дипломатов к Юрию Мартышеву сообщала накануне Газета.ru.