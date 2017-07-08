Лавров: РФ рассчитывает на скорый визит представителя США по Украине в Москву
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Гамбург, 8 июля. Россия рассчитывает на визит представителя США по Украине в Москву в ближайшее время. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Как отметил глава МИД, российская сторона ждет дипломатов по украинскому вопросу в Москве.
Ранее Reuters сообщало, что спецпосланником США на Украине назначен Курт Волкер. Он будет координировать работу в Госдепе по решению кризиса на юго-востоке Украины.
Как ранее писала Газета.ru, Россия и США договорились о постоянном дипломатическом канале по Украине.