Лавров: РФ рассчитывает на скорый визит представителя США по Украине в Москву

В Избранное

Гамбург, 8 июля. Россия рассчитывает на визит представителя США по Украине в Москву в ближайшее время. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как отметил глава МИД, российская сторона ждет дипломатов по украинскому вопросу в Москве.

Ранее Reuters сообщало, что спецпосланником США на Украине назначен Курт Волкер. Он будет координировать работу в Госдепе по решению кризиса на юго-востоке Украины.

Как ранее писала Газета.ru, Россия и США договорились о постоянном дипломатическом канале по Украине.