Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
Жириновский предложил давать синоптикам премии за точный прогноз
Политика
Жириновский предложил давать синоптикам премии за точный прогноз
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жириновский предложил давать синоптикам премии за точный прогноз

    0:02  8 Июля 2017
    51

    Жириновский предложил давать синоптикам премии за точный прогноз

    Москва, 8 июля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил премировать сотрудников Гидрометцентров за точные прогнозы погоды. Об этом сообщила пресс-служба политика.

    Следует отметить, что ранее Жириновский хотел «разогнать» столичных синоптиков. Однако после посещения фестиваля цветов лидер ЛДПР передумал. Узнав о будущем дожде, он прибыл на фестиваль на час ранее.

    По мнению Жириновского, ответственный подход к прогнозу погоды дает возможность выполнять эту работу оперативно и точно.

    За точные прогнозы синоптиков нужно премировать, — резюмировал политик.

    Автор: Сергей Свазовский
    #владимиржириновский
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Лавров поделился впечатлениями от «очень конкретной» беседы Путина и Трампа

        20:24 7 Июля 2017 525
        Читать
        19:52
        Вчера

        Сирия и Украина: Путин раскрыл содержание беседы с Трампом
        19:37
        Вчера

        Пусть с Флоридой сначала разберутся: в Совфеде ответили на требование ПА ОБСЕ «вернуть» Крым
        18:26
        Вчера

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию
        17:29
        Вчера

        Трамп при первой встрече пообещал Путину «позитив»
        16:52
        Вчера

        Штормовое предупреждение вновь объявлено в Москве

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 1279

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        5277

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1439

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2642

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2158
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и Трамп завершили переговоры на полях саммита G20

        Путин и Трамп завершили переговоры на полях саммита G20

        19:31   7 Июля 2017
        436
        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26   7 Июля 2017
        1278
        Трамп: Для меня честь встретиться с Путиным

        Трамп: Для меня честь встретиться с Путиным

        17:41   7 Июля 2017
        685
        Встреча Путина и Трампа началась на полях саммита G20 в Гамбурге

        Встреча Путина и Трампа началась на полях саммита G20 в Гамбурге

        17:11   7 Июля 2017
        924