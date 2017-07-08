Жириновский предложил давать синоптикам премии за точный прогноз

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Москва, 8 июля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил премировать сотрудников Гидрометцентров за точные прогнозы погоды. Об этом сообщила пресс-служба политика.

Следует отметить, что ранее Жириновский хотел «разогнать» столичных синоптиков. Однако после посещения фестиваля цветов лидер ЛДПР передумал. Узнав о будущем дожде, он прибыл на фестиваль на час ранее.

По мнению Жириновского, ответственный подход к прогнозу погоды дает возможность выполнять эту работу оперативно и точно.