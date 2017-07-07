В Госдуме РФ назвали важными договоренности Путина и Трампа по Украине

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Минск, 7 июля. Договоренность лидеров России и США по созданию канала связи является очень важным для урегулирования кризиса на Украине на основе Минских соглашений. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

По мнению законодателя, такой контакт представляется конструктивным. Толстой уточнил, что российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Гамбурге подтвердили приверженность Минским соглашениям.

Толстой также подчеркнул, что заметил первые шаги по таким «чувствительным вопросам» как Сирия, Украина, кибербезопасность и борьба с терроризмом.

Как ранее писала Газета.ru, Путин и Трамп не хотели завершать переговоры.