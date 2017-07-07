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Путину и Трампу сложно достичь выполнимых договоренностей по Сирии — эксперт
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    Путину и Трампу сложно достичь выполнимых договоренностей по Сирии — эксперт

    23:57  7 Июля 2017
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    Путину и Трампу сложно достичь выполнимых договоренностей по Сирии — эксперт

    Москва, 7 июля. Россия и США преследуют диаметрально противоположные цели в Сирии. Такое мнение высказал Александр Сотниченко, политолог и эксперт по Ближнему Востоку.

    Он отметил, что на встречу в Астане были приглашены представители Южного фронта Свободной Сирийской армии для переговоров по созданию зоны безопасности.

    «Они туда не явились  — и совершенно понятно, почему. Они подчиняются американскому центру планирования военных операций, который располагается в Аммане в соседней Иордании», — сказал эксперт.

    По словам Сотниченко, вопрос о перемирии был вынесен на переговоры между Путиным и Трампом — и Трамп якобы пошел на соглашение.

    «Я уверен, что перемирие серьезно соблюдаться не будет. Перед Трампом не лежит задача сохранить перемирие в Сирии  — напротив, в его задачи входит деконструкция Сирии как единого государства. И поэтому вряд ли можно будет говорить, что на юге Сирии будут предприняты какие-то реальные шаги, связанные с примирением с действующей властью», — полагает эксперт.

    Сотниченко считает также, что на юге Сирии  — несмотря на то, что США это старются отрицать  — очень большое влияние имеют исламистские, террористические образования. В частности, «Хайят Тахрир аш-Шам»  — бывшая «Джебхат ан-Нусра».

    «Контролировать их американцы не могут, а может быть и не хотят. В любом случае, срыв перемирия всегда можно будет свалить на Тахрир аш-Шам: они начнут стрелять, сирийцы начнут отвечать. От Трампа никто и не ожидал перемирия: за все то время, которое прошло после инаугурации президента США, его постоянно обвиняли в том, что это Путин якобы поставил его во власть. И сейчас любое позитивное соглашение США с Россией будет, к сожалению, расцениваться американским политическим истеблишментом как предательство Трампа и доказательство его «тайных связей» с Россией», — убежден политолог.

    Сотниченко скептично настроен к возможности сотрудничества России и США в Сирии. По его мнению, Москва и Вашингтон преследуют совершенно разные цели и задачи.

    «Для России наиболее удобным форматом является встреча в Астане и обсуждение с государствами-соседями Сирии, которые действительно заинтересованы в поддержании мира и стабильности в этой стране», — резюмировал Сотниченко.

    Автор: Сергей Свазовский
    #владимирпутин #дональдтрамп #александрсотниченко
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