ООН назвала Договор о запрещении ядерного оружия вкладом в достижение мира

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Нью-Йорк, 7 июля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает принятие Договора о запрещении ядерного оружия важным вкладом в достижение мира. Об этом рассказал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Он отметил, что ООН приветствует данный договор. В международной организации полагают, что документ поможет создать мир, свободный от оружия массового уничтожения.

По словам Гутерриша, это первый обязательный инструмент в области ядерного разоружения, согласованный за последние 20 лет.

Напомним, в пятницу участники международной конференции в ООН приняли текст Договора о запрещении ядерного оружия. Стороны подписались под условием «никогда не разрабатывать, не испытывать, не покупать, не накапливать и не применять ядерное оружие, а также не размещать его на территории других стран».