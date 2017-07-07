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Москва, 7 июля. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что первая встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа прошла в позитивном ключе.

По мнению сенатора, Путину и Трампу удалось наладить личный контакт, а также достичь важных договоренностей. В то же время, Клинцевич предостерег от поспешных выводов.

Ранее сообщалось, что лишь вмешательство Меланьи Трамп остановило переговоры ее супруга с Владимиром Путиным.