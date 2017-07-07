Полиция отменила матч «Зенита» с «Кайзерслаутерном» в Петербурге

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Москва, 7 июля. Контрольный матч между ФК «Зенит» и немецким «Кайзерслаутерном» отменен в связи с решением полиции. Как сообщается на официальном сайте петербургского клуба, решение обусловлено мерами безопасности на стадионе.

По данным пресс-службы «Зенита», вместо этого футболисты проведут двусторонний матч в Кицбюэле. Вечером 8 июля они вернутся в Санкт-Петербург.

Напомним, матч между российскими и немецкими футболистами был намечен на 19.00 8 июля.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» пополнит «Тосно».