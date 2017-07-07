Меланья Трамп пыталась прервать переговоры супруга с Путиным

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Москва, 7 июля. Первую леди США Меланью Трамп попросили вмешаться в затянувшиеся переговоры Дональда Трампа с его российским лидером Владимиром Путиным. Об этом рассказал госсекретарь страны Рекс Тиллерсон.

Он отметил, что в ходе встречи Путина с Трампом в Гамбурге первая леди в какой-то момент заглянула в переговорную комнату. Так как беседа политиков затянулась, она хотела попробовать убедить их завершить встречу. Однако сделать это ей не удалось.

Тиллерсон подчеркнул, что Путин и Трамп были очень увлечены разговором. Напомним, в пятницу состоялась первая встреча Путина с американским президентом Трампом.