Лавров подвел итоги дня на саммите G20 для Владимира Путина

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Москва, 7 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президенту России Владимиру Путину на протяжении 7 июля удалось провести серию конструктивных переговоров на полях саммита «большой двадцатки». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ключевым событием саммита стала встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом. Им удалось не только наладить контакт, но и достичь важных договоренностей, в том числе по урегулированию в Сирии, — сказал Лавров.

Российский дипломат отметил позитивный и конструктивный характер диалога между Трампом и Путиным.

Кроме того, Владимир Путин провел ряд других содержательных двусторонних встреч, — добавил глава МИД РФ.