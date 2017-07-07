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Лавров подвел итоги дня на саммите G20 для Владимира Путина
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    Лавров подвел итоги дня на саммите G20 для Владимира Путина

    22:48  7 Июля 2017
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    Лавров подвел итоги дня на саммите G20 для Владимира Путина

    Москва, 7 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президенту России Владимиру Путину на протяжении 7 июля удалось провести серию конструктивных переговоров на полях саммита «большой двадцатки». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Ключевым событием саммита стала встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом. Им удалось не только наладить контакт, но и достичь важных договоренностей, в том числе по урегулированию в Сирии, — сказал Лавров.

    Российский дипломат отметил позитивный и конструктивный характер диалога между Трампом и Путиным.

    Кроме того, Владимир Путин провел ряд других содержательных двусторонних встреч, — добавил глава МИД РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #владимирпутин #сергейлавров #дональдтрамп
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