Ракка нужна курдам для усиления позиций на переговорах о новой Сирии

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Москва, 7 июля. Взятие Ракки необходимо курдам для создания условий, в которых их интересы были бы учтены при создании новой модели территориального устройства Сирии.

Об этом рассказал председатель Совета Федеральной национально-культурной автономии курдов Фархат Патиев.

Патиев подчеркнул, что курдам нужно иметь сильную позицию. Он отметил, что контроль над 2-3 городами позволит говорить только о культурной автономии. Патиев добавил, что наличие Ракки под контролем курдов уже завтра может встать на повестку дня в переговорном процессе.

Ранее сообщалось, что курды намерены создать новую базу в провинции Хасака.