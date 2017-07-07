Россия и США договорились о постоянном дипломатическом канале по Украине

В Избранное

Гамбург, 7 июля. Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию, сложившуюся на Востоке Украины. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Стороны условились создать постоянный дипломатический канал, чтобы оперативно обсуждать вопросы урегулирования в Донбассе, — добавил Лавров.

Российский дипломат ожидает, что в ближайшее время представитель США прибудет в столицу России для соответствующих консультаций.