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Путин и Абэ договорились ускорить консультации по Курилам
Политика
Путин и Абэ договорились ускорить консультации по Курилам
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    Путин и Абэ договорились ускорить консультации по Курилам

    22:27  7 Июля 2017
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    Путин и Абэ договорились ускорить консультации по Курилам

    Гамбург, 7 июля. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин во время встречи «на полях» саммита G20 договорились ускорить консультации для конкретизации совместной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах.

    Как пишет агентство «Киодо», с этой целью замминистры иностранных дел двух стран встретятся в Москве. Встреча пройдет во второй половине августа.

    Напомним, в ходе визита Путина в Японию в декабре 2016 года было решено начать консультаций о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах.

    Автор: Алия Садыкова
    #путин
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