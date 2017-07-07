Путин и Абэ договорились ускорить консультации по Курилам

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Гамбург, 7 июля. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин во время встречи «на полях» саммита G20 договорились ускорить консультации для конкретизации совместной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах.

Как пишет агентство «Киодо», с этой целью замминистры иностранных дел двух стран встретятся в Москве. Встреча пройдет во второй половине августа.

Напомним, в ходе визита Путина в Японию в декабре 2016 года было решено начать консультаций о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах.