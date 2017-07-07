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Москва, 7 июля. Союзники США поддержат соглашение о перемирии, достигнутое накануне Москвой и Вашингтоном на полях саммита «большой двадцатки» в Гамбурге. Такого мнения придерживается председатель Совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

По мнению Быстрицкого, судьба российско-американских отношений во многом зависит от их способности совместно урегулировать сирийский конфликт.

Комментируя ход встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, эксперт отметил, что диалог вышел позитивным, интересным и перспективным.

Ранее Рекс Тиллерсон заявил, что Путин и Трамп не достигли договоренности относительно будущей встречи.