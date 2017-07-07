Абэ рассказал Путину, какую роль играет РФ в решении проблемы КНДР

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Гамбург, 7 июля. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин в ходе переговоров на саммите «двадцатки» в Гамбурге обсудили проблему ракетной и ядерной программ КНДР.

Как пишет агентство «Киодо», японский политик призвал Россию активнее участвовать в решении этого вопроса.

Ранее сообщалось, что Абэ и Путин провели плотную дискуссию о мирном договоре. Также они договорились об авиарейсе на Южные Курилы.