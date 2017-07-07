Клинцевич прокомментировал первую встречу Трампа и Путина
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Москва, 7 июля. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал первую встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
По мнению Клинцевича, итоги переговоров вселяют определенный оптимизм. Надежда на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном есть.
В то же время, не стоит делать поспешные выводы. Внутриполитическая борьба в США серьезно осложняет взаимодействие России и США, — добавил сенатор.