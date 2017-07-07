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Гамбург, 7 июля. Президент США Дональд Трамп и глава российского государства Владимир Путин быстро нашли общий язык. Об этом заявил Госсекртарь США Рекс Тиллерсон.

Между Путиным и Трампом сложилась «позитивная химия». Уровень обмена и вовлеченности был чрезвычайно высок. Никому не хотелось прекращать диалог, но тут пришла Меланья — добавил Тиллерсон.

Госсекретарь США также рассказал, что стороны решительно высказались за решение существующих в российско-американских отношениях проблем.