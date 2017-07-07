Сирия новости 7 июля 22.00: сирийская армия теснит боевиков под Дамаском, ССА наступает на ИГ в Даръа

В Избранное

Сирия, 7 июля. Сирийская арабская армия ведет бой с исламистами Хоуш Давахиры под Дамаском. ССА** наступает на ИГ** в бассейне реки Ярмук в провинции Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): ведет бой с исламистами Хоуш Давахиры в провинции Дамаск.

ВС Ирака: уничтожают террористов ИГИЛ** на улицах Старого Мосула.

«Исламское государство»*: отбивается от атак ССА** в бассейне реки Ярмук в провинции Даръа.

«Сирийская свободная армия» (ССА)**: получила призыв от демонстрантов — изгнать курдов из провинции Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF)****: обезвредили 500 мин, оставленных ИГ* в провинции Ракка.

Провинция Дамаск

Идут бои между сирийской армией и боевиками у Хоуш Давахиры в провинции Дамаск. Об этом сообщает источник в Facebook (@LCCSy). Отметим, что в провинции действуют боевики группировки «Джебхат ан-Нусра»***.

Ранее сообщалось, что бойцы сирийской армии выбили боевиков из 10 домов в Айн Тарме в Восточной Гуте Дамаска. Также сирийская армия провела несколько ракетных обстрелов позиций террористов «Джебхат ан-Нусры»***, находящихся в этом районе.

Кроме того, начался бои между террористической коалицией «Тахрир аш-Шам», костяк которой составляют террористы «Джебхат ан-Нусра»***, и ИГИЛовцами в районе лагеря беженцев Ярмук, находящегося под Дамаском.

Провинция Алеппо

Демонстрации проходят в восточных и северных пригородах Алеппо, в ряде районов и деревень провинции. Активисты требуют от группировок ССА** начать военную операцию и освободить местные территории от курдов. Об этом сообщает источник в Facebook (@Y.of.a.revo).

Ранее сообщалось, что девять боевиков ССА** перешли на сторону «Демократических сил Сирии» (SDF)****. Также сообщалось, что боевики «Сирийской свободной армии» (ССА)** пресекли попытку курдских ополченцев проникнуть на свою территорию возле населенного пункта Дадат, находящегося на севере провинции Алеппо.

Между тем продолжаются столкновения между бойцами сирийской армии и боевиками на фронте аль-Захра в пригороде Алеппо.

Провинция Хомс

В провинции Хомс проходят демонстрации против «Астаны». Речь идет о переговорах в столице Казахстана, посвященных урегулированию сирийского конфликта. Митингующие также недовольны ситуацией в Эль-Растане и в округе Арсал на северо-востоке Ливана, где находятся лагеря для беженцев. Об этом сообщает Твиттер (@ QASIOUN_NEWS).

Ранее сообщалось о том, что к западу от населенного пункта Хамим, который располагается к юго-востоку от Пальмиры, идут бои между САА и ИГИЛовцами. Также ранее стало известно, что происходит противостояние между сирийской армией и боевиками ИГ* к северо-востоку от насосной станции Т-3, находящейся на востоке от древнего города.

Провинция Дейр эз-Зор

Российская гуманитарная помощь будет доставлена жителям города Дейр эр-Зор. Стоит отметить, что представители РФ регулярно осуществляют гуманитарные акции на территории Сирии, чего нельзя сказать об участниках международной коалиции во главе с США.

Как сообщает издание Almanar.com, за последние 24 часа представители РФ осуществили восемь гуманитарных операций. Для жителей Дейр эз-Зора предназначена 21 тонна гуманитарной помощи.

Между тем в провинции не прекращаются бои. Так, ВВС Сирии нанесли авиаудары по террористам ИГИЛ* возле авиабазы и кладбища, находящихся в окрестностях Дейр эз-Зора. Кроме того, сообщается о бомбардировках кварталов Шейх Ясин, Хувейка и Кенамат, где скрываются террористы.

Также артиллерия сирийской армии обстреляла позиции боевиков ИГИЛ* в районе аль-Панорама в пригороде Дейр эз-Зора. Тем временем ИГИЛовцы взорвали водонапорную башню возле селения ас-Сабха, находящегося в окрестностях Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

Боевики ССА** начали операцию против террористической группировки ИГ* в бассейне реки Ярмук в провинции Даръа. Об этом сообщает источник в Твиттер (@AmmarJohmani1).

Ранее сообщалось, что террористы группировки «Тахрир Аш-Шам» и Сирийской свободной армии (ССА)** продолжают совершать нападения на позиции ИГ* в юго-западной части провинции Даръа.

Также сообщалось, что боевая авиация Сирии нанесла 12 авиаударов по позициям террористов в окрестностях деревни аль-Ляджат. Кроме того, ранее стало известно, что боевики вели огонь по аэропорту Бали в пригороде Даръа из ракетных установок. Артиллеристы сирийской армии открыли ответный огонь: обстреляли террористов в деревне Айб.

Провинция Ракка

Саперы «Демократических сил Сирии» (SDF)**** обезвредили 500 мин, оставленных ИГ* в городе Табка, расположенном в провинции Ракка. Об этом сообщает источник в Твиттер (@AfarinMamosta).

Ранее сообщалось, что участники альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) входят в центр Ракки, являющейся «столицей» ИГИЛовцев. Отмечалось, что в ходе наступления были ликвидированы 34 террориста ИГИЛ*. Кроме того, были заняты важные стратегические точки, где располагались разведывательные самолеты боевиков. Также были уничтожены узлы связи ИГ*.

Провинция Хама

Сирийские военные летчики нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в деревне Хамадат Омар в провинции Хама. Об этом сообщает источник в Твиттер (@MasarPressNet).

Ранее ВВС САР нанесли несколько авиаударов по позициям террористов «Исламского государства»** в деревне Абу Далия, которая находится в районе Акербата на востоке провинции. Отметим, что ИГИЛовцы создали в районе Акербата плацдарм для набегов на газовые поля, контролируемые властями Сирии. В настоящее время бойцы правительственной армии и союзные формирования прилагают все усилия к тому, чтобы выбить боевиков ИГ* из этого района.

Ирак

В Ираке продолжают вести счет жертвам среди мирных жителей. Так, два человека получили ранения в результате взрыва бомбы в районе Свейб к югу от Багдада. Как сообщает издание Alsumaria.tv, инцидент произошел на дороге, рядом с рынком, где бывают массовые скопления людей.

Также издание сообщает, что двое журналистов были убиты, и один репортер ранен в результате нападения террористов ИГИЛ* на деревню Имам Гарби, находящуюся к югу от Ниневии.

Между тем ВС Ирака продолжают освобождать улицы Старого Мосула от террористов ИГИЛ*. Соответствующее видео размещено на Youtube (WK Ahmed).

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)