Путин и Трамп обсудили дела Бута и Ярошенко

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Москва, 7 июля. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили дело граждан России Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Комментируя итоги переговоров по этому вопросу, глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что Соединенные Штаты «сделают правильный выбор».

Виктор Бут был осужден американским судом на 25 лет лишения свободы за подготовку сговора о продаже оружия террористическому формированию.

Константину Ярошенко инкриминировали транспортировку кокаина.