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Москва, 7 июля. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может способствовать достижению «общего знаменателя» по ключевым вопросам мировой повестки. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Эта встреча может положить начало процессу прекращения деградации в российско-американских отношениях. То, что переговоры продлились дольше запланированного времени - более двух часов, это позитивный знак», — подчеркнул Слуцкий.

Он также добавил, что в ходе сегодняшних переговоров лидеры России и США обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и на Корейском полуострове, а также борьбу с международным терроризмом и киберпреступностью. Слуцкий подчеркнул, что переговоры Путина и Трампа «вылились в весьма конкретные договоренности, которых ждут во всем мире».