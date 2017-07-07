Суд амнистировал фигурантов по делу о гибели главы Total

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Москва, 7 июля. Солнцевский суд Москвы применил амнистию к водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко и его начальнику Владимиру Леденеву по делу о гибели председателя французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери.

Маржери погиб в результате крушения лайнера в аэропорту Внуково в Москве.

Суд приговорил Мартыненко и Леденева к четырем и трем годам лишения свободы соответственно, но применил к обоим амнистию в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне, — указывает РИА Новости.