Самолет рухнул на праздничном авиашоу в Тамбове, погиб пилот
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Тамбов, 7 июля. Самолет потерпел крушение на праздничном авиашоу в Тамбове. ЧП произошло на берегу реки Цны. Авиашоу с участием двумя самолетами было частью программы выпускного вечера ТГУ имени Державина.
Как стало известно Федеральному агентству новостей, пилот самолета, Александр К.1966 года рождения, погиб. Вся информация и обстоятельства происшествия уточняются. На данный момент известно, что самолет был частный.
Очевидцы уже опубликовали в Сети фото с места происшествия. На снимках можно видеть клубы густого черного дыма. Очевидно, воздушное судно загорелось после падения.