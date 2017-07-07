Самолет рухнул на праздничном авиашоу в Тамбове, погиб пилот

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Тамбов, 7 июля. Самолет потерпел крушение на праздничном авиашоу в Тамбове. ЧП произошло на берегу реки Цны. Авиашоу с участием двумя самолетами было частью программы выпускного вечера ТГУ имени Державина.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, пилот самолета, Александр К.1966 года рождения, погиб. Вся информация и обстоятельства происшествия уточняются. На данный момент известно, что самолет был частный.

Очевидцы уже опубликовали в Сети фото с места происшествия. На снимках можно видеть клубы густого черного дыма. Очевидно, воздушное судно загорелось после падения.