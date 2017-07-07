Россия встревожена обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном — Клинцевич

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Москва, 7 июля. Российские власти всерьез обеспокоены обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу заявил первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России Франц Клинцевич, комментируя удар Азербайджана по армянским позициям в Карабахе.

«Наша позиция остается прежней: никаких альтернатив переговорному процессу нет. Обмен ударами абсолютно ничего не решит, а только загонит проблему вглубь. Первейшая задача – в кратчайшие сроки добиться прекращения огня», — отметил он.

Сенатор призвал активизировать работу Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта, сопредседателем которой является Россия. Ранее сообщалось о том, что военные Азербайджана нанесли удар по позициям Армении в Нагорном Карабахе.