«Мягкая цензура»: как Пентагон, ЦРУ и АНБ причесывают сценарии телепроектов и кинолент в Голливуде

В Избранное

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Documents Expose How Hollywood Promotes War on Behalf of the Pentagon, CIA and NSA («Документы показывают, как Голливуд освещает войну при поддержке Пентагона, ЦРУ и АНБ»), опубликованной изданием Global Research.

Автор: Том Секкер

Спецслужбы США оказали влияние более чем на 1800 фильмов и телешоу.

Том Секкер и Мэтью Алфорд сообщают о своих поразительных «находках», сделанных во время тщательного просмотра тысяч военных и разведывательных документов США, полученных в соответствии с законом о свободе информации.

Документы впервые показывают огромные масштабы государственного контроля США в Голливуде, в том числе возможность изменять сценарии и даже предотвращать создание фильмов, слишком критикующих Пентагон, не говоря уже о влиянии, оказанном на ряд самых популярных в последние годы кинолент.

Это поднимает новые вопросы не только о том, как цензура работает в современной индустрии развлечений, но и о малоизвестной роли Голливуда как пропагандистской машины органов национальной безопасности США.

Когда мы впервые взглянули на отношения между политикой, кино и телевидением на рубеже XXI века, мы согласились с единодушным мнением, что небольшое отделение Пентагона помогло (по запросу) создать около 200 фильмов с минимальным «вкладом» в сценарий. Как мы были наивны и глупы. Более того, насколько мы заблуждались.

В соответствии с законом о свободе информации, недавно мы получили 400 новых страниц документов из Пентагона и ЦРУ. И это забило последний гвоздь в крышку нашего гроба. Эти документы впервые показывают, что правительство США незаметно вмешивалось в работу над более чем 800 крупными кинопроектами, а также влияло на создание более чем 1000 сериалов и телевизионных шоу.

Предыдущая оценка, сухо высказанная в одной из академических книг, пришлась еще на 2005 год. Согласно той информации, Пентагон работал над порядка 600 фильмами и горсткой телевизионных шоу и сериалов, названия которых не были указаны. Участие ЦРУ было отмечено всего лишь в дюжине (или около того) проектов, пока в 2016 году не были опубликованы книги Триши Дженкинс и Саймона Уиллметса. Но даже тогда она упустила или недооценили важность некоторых картин, например, «Война Чарли Уилсона» и «Знакомство с родителями».

Наряду с массовостью этих мероприятий, наша новая книга «Кинематограф национальной безопасности» (National Security Cinema) рассказывает о том, как при участии правительства США переписываются сценарии некоторых самых популярных фильмов, включая Джеймса Бонда, франшизу «Трансформеры» и фильмы вселенных Marvel и DC.

Упомянутая выше книга также показывает, как поддерживались и подвергались влиянию ЦРУ десятки фильмов и телепередач, в том числе фильм о Джеймсе Бонде «Шаровая молния», триллер Тома Клэнси «Игры патриотов», а также более современные, например, «Встреча с родителями» и «Солт».

ЦРУ даже помогло сделать эпизод американского шоу «Топ шеф», который снимался в Лэнгли при участии Леона Панетты, бывшего в то время директором ЦРУ. Было показано, как ему якобы приходится пропустить десерт, чтобы заняться жизненно важными делами. Была ли эта сцена реальной, или это было «драматичной» постановкой на камеру?

Политическая цензура вооруженных сил в Голливуде

Когда писатель или продюсер обращается к Пентагону с просьбой получить доступ к военной технике и имуществу для съемок фильма, они должны предоставить сценарий в специальное отделение ЦРУ, занимающееся индустрией развлечений, для проверки. В конечном счете, последнее слово остается за Филом Страбом, главой министерства обороны по делам взаимодействия с Голливудом.

Если есть персонажи, действия или диалоги которых не одобряются министерством обороны, кинорежиссер должен внести изменения, чтобы удовлетворить требования военных. Если они отклоняют сценарий, то Пентагон «пакует свои вещички» и уходит восвояси. Чтобы достичь полного сотрудничества, продюсеры должны заключить контракты — соглашения о помощи в производстве фильма — которые вынуждают их использовать одобренную министерством обороны версию сценария.

Это может приводить к разногласиям, если актеры или режиссеры импровизируют и отходят от этого одобренного сценария. На съемочной площадке, находившейся на авиабазе Edwards, во время съемок «Железного человека» произошла серьезная конфронтация между Страбом и режиссером Джоном Фавро. Фавро хотел, чтобы один из персонажей, который был военным, сказал: «Люди бы убили себя за возможности, которые у меня есть», но Страб был против. Фавро спорил, что строчка должна остаться в фильме. В конце концов, «согласованная» строчка так и не появилась в готовой ленте.

Похоже, что любой намек на военное самоубийство (даже если это необдуманное замечание персонажа в супергеройском приключенческом комедийном фильме), — это то, что отдел министерства обороны, занимающийся делами Голливуда, не допустит. Вполне понятно, что это неприятная и неловкая тема для них, когда в условиях постоянно разгорающейся «войны с терроризмом» больше американских военнослужащих совершило самоубийство, нежели погибло в бою. Но почему фильм о человеке, который сконструировал свой собственный летательный костюм, не может включать такие шутки?

Другая однострочная шутка, которая подверглась цензуре министерства обороны, пришлась на фильм о Джеймсе Бонде «Завтра не умрет никогда». Когда Джеймс Бонд собирается совершить прыжок с парашютом из военного самолета, все понимают, что он приземлится в водоеме на территории Вьетнама. В оригинальном сценарии один из приятелей Бонда из ЦРУ шутит: «Ты знаешь, что произойдет. Это будет война, и, может быть, на этот раз мы победим». Эта строчка была вырезана по просьбе министерства обороны.

Странно то, что Фил Страб отрицал, что министерство обороны поддерживало производство фильма «Завтра не умрет никогда». Тем не менее, министерство обороны указывается в титрах фильма, и мы получили соглашение о помощи в производстве фильма между создателями и Пентагоном.

Вьетнам, очевидно, является еще одной больной темой для американских военных, из-за которой также была убрана строчка из сценария к фильму «Халк» (2003). Хотя вооруженные силы не упоминаются в титрах фильма, на IMDB или в собственной базе данных поддержанных фильмов министерства обороны мы получили досье от морской пехоты США, в котором подробно изложены их «радикальные» изменения, которые были внесены в сценарий.

Эти изменения включали превращение военной лаборатории, где Халк был случайно создан, в невоенную. А руководитель лаборатории наоборот стал бывшим военнослужащим. Также было изменено кодовое название военной операции по поимке Халка из «Ranch Hand» в «Яростный человек».

«Ranch Hand» — это название настоящей военной операции, в ходе которой американские ВВС сбросили миллионы галлонов с пестицидами и другими ядами на вьетнамскую сельскую местность, сделав, таким образом, миллионы акров сельскохозяйственных земель отравленными и бесплодными.

Полученные нами документы далее показывают, что Пентагон имеет право заморозить производство фильма, отказываясь или отзывая поддержку. Некоторые фильмы, такие как «Лучший стрелок», «Трансформеры» и «Закон доблести», настолько зависимы от сотрудничества с министерством обороны, что не могли бы быть отсняты, если бы им отказали в поддержке. Другим не так повезло.

Фильм «Контрмеры» был отклонен военными по ряду причин и поэтому никогда не снимался. Одна из причин заключается в том, что сценарий включал ссылки на «Иран-контрас» (крупный политический скандал с участием США — Прим. ФАН). Как заметил Страб: «Нам не нужно напоминать общественности об этом скандале».

Точно так же съемки фильмов «Поля огня» и «Лучший стрелок 2» никогда не начинались, так как они не смогли получить поддержку министерства обороны опять же из-за противоречивых с точки зрения политики аспектов сценариев.

Эта «мягкая» цензура также влияет на телевидение. Например, запланированный документальный фильм Луи Теро о подготовке новобранцев морской пехоты был отклонен, и в результате так и не отснят. Невозможно узнать, насколько широко распространена эта военная цензура в индустрии развлечений по причине того, что многие файлы еще находятся в закрытом доступе. Большинство документов, которые мы получили, представляют собой отчеты из отделов по взаимодействию с индустрией игр, которые редко ссылаются на изменения в сценариях, и никогда не описывают изменения детально и ясно. Тем не менее, документы показывают, что министерство обороны требует предварительного просмотра любого проекта, который они поддерживают и иногда вносят изменения даже после того, как производство было завершено.

Влияние министерства обороны на популярную культуру можно проследить на всех этапах производства. Им гарантирована такая же власть, что и крупным руководителям студий.

Влияние ЦРУ и Агентства национальной безопасности США на сценарии к фильмам

Несмотря на то, что у ЦРУ намного меньше активов, предназначенных для кинематографа, оно также оказало значительное влияние на некоторые поддержанные (или даже не поддержанные) ими проекты. ЦРУ официально не просматривает сценарии фильмов, но служащий Чейз Брендон, давно исполняющий свои обязанности в отделе Управления по делам индустрии развлечений, смог «поучаствовать» на ранних этапах написания сценариев к некоторым телевизионным шоу и кинокартинам.

Наиболее значительным поступком такого рода был образ в шпионском триллере «Рекрут», где новый агент проходит курс обучения ЦРУ на ферме — понятный инструмент привлечения аудитории в этот мир, предоставляя им возможность «заглянуть за завесу». Первоначальная подготовка сюжета и ранние черновики сценария были написаны Брендоном, хотя в фильме он упоминается лишь как технический советник, скрыв, таким образом, свое влияние на содержание.

В «Рекруте» содержатся слова о новых угрозах, исходящих от постсоветского пространства (в том числе великое злодейское оправдание оборонному бюджету в размере 600 миллиардов долларов), а также об опровержении идей того, что ЦРУ не смогло предотвратить трагедию 11 сентября. Повторяется поговорка о том, что «известны неудачи ЦРУ, а успехи — нет». Все это способствовало пропаганде доброжелательности ЦРУ, его рациональной роли в хаотичном и опасном мире.

ЦРУ также удалось подвергнуть сценарии цензуре, удаляя и изменяя те события, которые публике не стоит видеть. Насчет «Цели номер один» Марк Боал «устно поделился» своим сценарием с офицерами ЦРУ, где их пьяный сотрудник выстрелил из АК-47 в воздух с крыши в Исламабаде, а также речь шла об использовании собак в сценах пыток.

В совершенно другой крайне популярной романтической комедии «Знакомство с родителями», Брендон попросил, чтобы была изменена сцена, где персонаж Бена Стиллера обнаруживает секретное укрытие Роберта Де Ниро (тесть Бена Стиллера). В оригинальном сценарии Стиллер находит руководство по проведению пыток ЦРУ на столе. Брендон заменил руководство на фотографии Роберта Де Ниро с различными сановниками.

Действительно, способность ЦРУ влиять на изменение сценариев фильмов восходит к начальному этапу его деятельности. В 40–50-х управление смогло помешать появлению упоминания о себе в фильмах и на телевидении вплоть до выхода картины «К северу через северо-запад» (1959 г.). Сюда входил отказ от просьб по поддержке производства фильмов. Это означало, что некоторые фильмы так и не были отсняты. Все отсылки к ЦРУ, к примеру, в комедии Боба Хоупа «Мой любимый шпион» были подвергнуты цензуре.

ЦРУ даже саботировало запланированную серию документальных фильмов о его предшественнике — управлении стратегических служб. Хотя очень мало известно о деятельности Агентства национальной безопасности США в индустрии развлечений, мы нашли некоторые указания на то, что оно руководствуется той же тактикой, что и ЦРУ с министерством обороны. Внутренние письма АНБ показывают, что создатели «Врага государства» неоднократно приглашались на базы АНБ. Когда они использовали вертолет для съемок Форт-Мид, АНБ не препятствовало им.

Продюсер Джерри Брукхаймер Форт-Мид в интервью рассказал, что изменил сценарий по просьбе АНБ, чтобы нарушения были результатом действий одного «плохого» агента АНБ, а не всего агентства. Брукхамейр сказал: «Я думаю, что представители АНБ будут довольны. Конечно же, они не будут представлены в столь плохом свете, как могли бы. АНБ не злодеи».

В целом, мы видим обширный военизированный, пропагандистский аппарат, действующий во всей «экранной» индустрии развлечений в США. Это не совсем официальная цензура, так как решения относительно сценариев выносятся продюсерами добровольно. Однако это представляет собой серьезное и едва ли общепризнанное давление при создании некоторых видов картин, которые мы видим на больших экранах и дома перед телевизором.