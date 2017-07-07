Путин и Трамп обсудили проблему арестованной дипсобственности РФ в США

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Гамбург, 7 июля. Президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп на переговорах в Гамбурге обсудили проблему дипсобственности и условились продолжать работу, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Напомним, накануне группа сенаторов США попросила Трампа не возвращать России ее дипломатическую собственность — загородные резиденции, фактически конфискованные в декабре 2016 года.

Речь идет о резиденциях в Нью-Йорке и Вашингтоне. Они арестованы с декабря 2016 года.