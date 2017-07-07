Лавров подтвердил согласование перемирия на юге Сирии с США и другими странами

Сирия: Лавров подтвердил согласование перемирия в Даръа и Эль-Кунейтре
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Гамбург, 7 июля. Россия и США договорились о перемирии на юго-западе Сирии. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, эксперты в Иордании уже согласовали детали соглашения. Режим прекращения огня вводится 9 июля в 12.00 по времени Дамаска.
«В этой зоне (Дераа и Эль-Кунейтра — прим. ФАН) будет действовать режим прекращения огня с 12:00 по Дамаску с 9 июля. США взяли на себя обязательство соблюдения режима прекращения огня всеми группировками, которые там находятся», — отметил он.