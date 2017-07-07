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Путин и Трамп обсудили проблему санкций - Тиллерсон
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Сирия: Лавров подтвердил согласование перемирия в Даръа и Эль-Кунейтре
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    Сирия: Лавров подтвердил согласование перемирия в Даръа и Эль-Кунейтре

    20:27  7 Июля 2017  /обновлено: 20:39  07 Июля 2017
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    Лавров подтвердил согласование перемирия на юге Сирии с США и другими странами

    Гамбург, 7 июля. Россия и США договорились о перемирии на юго-западе Сирии. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. 

    По его словам, эксперты в Иордании уже согласовали детали соглашения. Режим прекращения огня вводится 9 июля в 12.00 по времени Дамаска.

    «В этой зоне (Дераа и Эль-Кунейтра — прим. ФАН) будет действовать режим прекращения огня с 12:00 по Дамаску с 9 июля. США взяли на себя обязательство соблюдения режима прекращения огня всеми группировками, которые там находятся», — отметил он.

    Автор: Геннадий Плющев
    #лавров
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