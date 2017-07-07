Лавров подтвердил согласование перемирия на юге Сирии с США и другими странами

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Гамбург, 7 июля. Россия и США договорились о перемирии на юго-западе Сирии. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, эксперты в Иордании уже согласовали детали соглашения. Режим прекращения огня вводится 9 июля в 12.00 по времени Дамаска.