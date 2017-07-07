Сирия: военные РФ и США будут контролировать прекращения огня на юго-западе

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Москва, 7 июля. Военные РФ и США будут обеспечивать режим прекращения огня на юго-западе Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Он пояснил, что сегодня в столице Иордании завершили работу эксперты России, США и Иордании, которые согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии в провинциях районы Дераа, Кунейтра и Сувейда

«В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12:00 по дамасскому времени с 9 июля», — сказал Лавров.

Он также добавил, что военные РФ и США взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня.