Лавров назвал конкретной беседу Путина и Трампа в Гамбурге

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Гамбург, 7 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал завершившиеся на полях саммита G20 переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

«Была очень продолжительная, очень конкретная беседа», — сказал глава МИД, добавив, что это подтверждает, что Путин и Трамп руководствуются национальными интересами.

«Мое ощущение, что президенты, и российский, и американский, движимы интересами двух стран», — добавил Лавров.