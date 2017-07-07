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Голубое бикини Шэрон Стоун разбило сердца ее подписчиков в Instagram
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    Голубое бикини Шэрон Стоун разбило сердца ее подписчиков в Instagram

    20:33  7 Июля 2017
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    Голубое бикини Шэрон Стоун разбило сердца ее подписчиков в Instagram

    Вашингтон, 7 июля. Звезда «Основного инстинкта» 59-летняя Шэрон Стоун поразила поклонников своим фото в купальнике.  Фото солнечных ванн в голубом бикини появился в Instagram звезды.

    Подписчики в комментариях тут же отметили, что даже в 59 лет она может позволить себе делать такие фото и выкладывать их на всеобщее обозрение без всякой ретуши и фильтров. 

    Голубое бикини Шэрон Стоун разбило сердца ее подписчиков в Instagram

    При этом женщины засыпали Стоун вопросами о том, в чем же секрет ее стройности, пишет Ридус. Отметим, что сама актриса ранее неоднократно говорила, что много занимается спортом и следит за питанием. 
     

    Автор: Алексей Громов
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