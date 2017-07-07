Голубое бикини Шэрон Стоун разбило сердца ее подписчиков в Instagram

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Вашингтон, 7 июля. Звезда «Основного инстинкта» 59-летняя Шэрон Стоун поразила поклонников своим фото в купальнике. Фото солнечных ванн в голубом бикини появился в Instagram звезды.

Подписчики в комментариях тут же отметили, что даже в 59 лет она может позволить себе делать такие фото и выкладывать их на всеобщее обозрение без всякой ретуши и фильтров.

При этом женщины засыпали Стоун вопросами о том, в чем же секрет ее стройности, пишет Ридус. Отметим, что сама актриса ранее неоднократно говорила, что много занимается спортом и следит за питанием.

