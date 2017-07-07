Бесполетные зоны Тиллерсона: угрожают ли намерения США правительству Башара Асада

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в своем недавнем заявлении выразил намерение Соединенных Штатов создать совместно с Россией бесполетные зоны в Сирии. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналистам, что в Москве не знали об этом ставшем внезапном предложении Соединенных Штатов. Из заявлений Тиллерсона неясно, какие именно США подразумевает бесполетные зоны, и на каких территориях они будут располагаться.

Бесполетные зоны использовались США ранее для агрессии в Ираке и Ливии с последующей сменой правительства, что вызывает у экспертов опасения и в отношении Башара Асада, против которого США недавно вела жесткую информационную войну и требовала его отставки.

Однако начальник центра исламских исследований Институт инновационного развития Кирилл Семенов в беседе с корреспондентов Федерального агентства новостей (ФАН) выразил более оптимистичную точку зрения.

«Эти заявления Тиллерсона надо рассматривать в контексте других сведений, которые также появились в прессе, в частности, в The Daily Beast была информация о том, что новая американская администрация уже не настаивает на свержении правительства Башара Асада и не ставит рамок относительно его ухода. Естественно эта публикация без ссылки на какие-то точные источники, но тем не менее надо рассматривать ситуацию и в этом контексте».

Если американцы планируют свержение Асада, то надо учитывать, с кем они его будут свергать:

«С «умеренной» оппозицией, то есть со всей вооруженной оппозицией, которая участвует в астанинском и женевском процессе, Соединенные Штаты не поддерживают последнее время тесной связи, потому что нацелены на взаимодействие с Демократическими силами Сирии (SDF). США прекратили поставлять оппозиции ракеты и военную технику. Разрыв произошел во времена Обамы, и при Трампе этот разрыв только углубился. Сирийские демократические силы также не имеют возможности свергнуть Асада, у них физически не хватит сил дойти до Дамаска».

Эксперт отметил, что исходя из этого, в Сирии нет никакой связи с прошлым опытом США по созданию бесполетных зон нет:

«Например, в Ливии все было четко. Повстанцы наступали на Триполи и Бенгази, а Каддафи их бомбил. Чтобы не допустить приостановки наступления, было принято решение создать бесполетные зоны. В Сирии же ситуация абсолютно другая».

Наш собеседник напомнил, что бесполетная зона подразумевалась и в изначальном астанинском проекте по зонам деэскалации, в которых авиация Асада не должна была работать:

«Чтобы обеспечить режим прекращения огня, бесполетные зоны для сирийских ВВС должны быть созданы. Иначе вылеты авиации Асада могут сорвать этот режим. Создание бесполетных зон также снимет вопрос всевозможных провокаций с применением химического оружия».

По мнению эксперта, бесполетные зоны будут работать исключительно в отношении авиации Сирии и не коснутся ВКС РФ, ВВС остальных стран-гарантов и коалиции, возглавляемой США.

«Если это касается ВВС Сирии, то создание бесполетных зон логично. Если мы создаем зоны деэскалации, то естественно, что авиация режима не должна работать над этими территориями. Если все именно так, то в этом нет ничего крамольного».

Эксперт отметил, что подобные заявления Тиллерсона не говорят о смене политического вектора в Сирии:

«Такие предложения были и раньше, только тогда они касались северной Сирии. Трамп, еще не вступив окончательно в свои полномочия, заявлял, что неплохо было бы создать в Сирии зону безопасности, над которыми запретить полеты авиации Сирии. Во многом Россия эту затею Трампа начала реализовывать уже на другой половине Сирии созданием зон деэскалации».

Эксперт также напомнил о ситуации, которая произошла с сирийским самолетом Су-22, который был сбит над позициями Сирийских демократических сил:

«Создание бесполетных зон имеет и практический смысл — не допустить и таких инцидентов. Допустим, над территорией Сирии должны действовать авиации только тех стран, между которыми налажено четкое взаимодействие: России, Турции и коалиции, возглавляемая США».

По мнению эксперта, заявление Тиллерсона говорят лишь о более активном подключении Соединенных Штатов в процесс мирного урегулирования, согласования зон безопасности.