Премьер Японии с пониманием отнесся к длительному ожиданию своей встречи с Путиным

В Избранное

Гамбург, 7 июля. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что с пониманием относится к длительному ожиданию своей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным из-за затянувшихся переговоров лидеров России и США. Об этом премьер заявил в ходе встречи с президентом США Владимиром Путиным на полях саммита G20.

«Действительно, хотя я ждал сегодняшнюю встречу, но, с другой стороны, я неоднократно говорил, что для урегулирования таких вопросов, как Украина, Сирия, Северная Корея, и других мировых вопросов необходима встреча между лидерами России и Соединенных Штатов», — отметил Абэ.

В свою очередь Владимир Путин извинился перед Абэ от своего имени, а также от имени Дональда Трампа за затянувшуюся российско-американскую встречу.

Напомним, первая встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на саммите G20 длилась два часа 15 минут.