Россия отреагировала на назначение спецпредставителя США по Украине

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Прага, 7 июля. Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин прокомментировал назначение спецпредставителя США по Украине.

Эту должность занял бывший постпред при НАТО Курт Волкер. Карасин считает это назначение позитивным моментом. «Позитивно, что наконец-то такой представитель назначен», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что раньше контакты по Украине между РФ и США велась по линии помощника президента РФ Владислава Суркова и помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд. Поэтому, по его мнению, теперь Волкеру нужно установить контакт с помощником главы России и «продолжать разговор на эти темы».

При этом он заметил, что сначала важно помочь новому спецпредставителю США окунуться в эти проблемы: «они непростые».

