Украина передала Нидерландам право проводить суд по делу о крушении MH17

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Киев, 7 июля. Власти Украины в пятницу подписали с Нидерландами соглашение о передаче голландской стороне права проводить суд по делу о крушении Boeing-777 (рейс MH17). Документ был подписан министром юстиции Украины Павлом Петренко и министром безопасности и юстиции Нидерландов Стефом Блоком.

«Подписание документа — важный шаг в установлении истины и осуждении виновных, ради справедливости во имя родственников погибших», — цитирует Блока пресс-служба голландское правительство.

Напомним, что самолет малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на территории Донбасса в июле 2014 года. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит с земли, однако кто именно выпустил ракету — до сих пор неизвестно.