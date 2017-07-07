ЛНР объяснила теракты в Луганске попыткой Киева сорвать переговоры Путина и Трампа

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Луганск, 7 июля. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что Киев намеренно устроил теракты в Луганске в первый день саммита G20, чтобы сорвать процесс урегулирования в Донбассе.

«Теракты в Луганске были организованы Киевом в первый день встречи лидеров G20 с целью срыва мирного урегулирования ситуации в Донбассе», — заявил Марочко.

Он пояснил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп ходе личной встречи могли наметить пути деэскалации конфликта в Донбассе, что дает надежду на ускорение реализации минских соглашений. Однако Киев решил продемонстрировать нестабильность в регионах Донбасса, чтобы повлиять на результаты переговоров президентов России и США.