Сирия и Украина: Путин раскрыл содержание беседы с Трампом

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Гамбург, 7 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию на Украине и в Сирии, а также борьбу с терроризмом и киберпреступностью. Об этом президент России сообщил в ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов - там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы», — отметил Путин.

Кроме того, Путин извинился перед Абэ за то, что японский премьер был вынужден ждать около часа своей встречи с российским лидером.

Ранее сообщалось, что встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на саммите G20 длилась два часа 15 минут. Стоит отметить, что это была первая личная встреча президентов России и США. До этого лидеры общались только по телефону.