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Гамбург, 7 июля. Президент России Владимир Путин принес премьер-министру Японии Синдзо Абэ извинения за затянувшуюся встречу с президентом США Дональдом Трампом.

«У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов. И я, и от его имени — мы приносим извинения», — отметил он.

Напомним, что встреча Путина и Трампа должна была завершиться через 30-60 минут после начала, однако переговоры затянулись на два часа и пятнадцать минут. Встреча состоялась на полях саммита G20 в Гамбурге.