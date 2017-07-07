Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
Путин и Трамп обсудили проблему санкций - Тиллерсон
Новороссия
Теракты в Луганске: корреспонденты ФАН публикуют видео с места происшествия
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Теракты в Луганске: корреспонденты ФАН публикуют видео с места происшествия

    20:35  7 Июля 2017
    118

    Последствия взрыва

    В пятницу, 7 июля, в центре Луганска прогремели два взрыва. Один человек погиб и семеро получили серьезные осколочные ранения, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Работающие в столице Луганской народной республики корреспонденты Федерального агентства новостей побывали на месте происшествия и записали видео последствий инцидента, который власти республики уже назвали терактом.

    Сообщается, что первый взрыв погремел неподалеку от Дома правительства около 15.30 по местному времени.

    «Сегодня в центре города Луганск в 15.30 совершен террористический акт, в результате которого погиб один и ранены пять человек. В результате теракта погибла капитан медицинской службы Народной милиции, ранения получили пять человек, в том числе и мирные граждане. На данный момент ведутся оперативно следственные мероприятия, задействованы все силовые ведомства Луганской народной республики. Территория места происшествия оцеплена. Идет поиск других минно-взрывных устройств в районе происшествия. Предположительно сработало заложенное в урну возле продуктового магазина самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой. Тип, класс и мощность взрывного устройства на данный момент уточняются», — заявил во время пресс-конференции Марочко.

    В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Район инцидента оцеплен сотрудниками народной милиции. Тем не менее, корреспондентам ФАН удалось поговорить с очевидцем произошедшего — Ириной.

    Здравствуйте, не расскажете что произошло?

    — Не знаю. Я вот в этом доме живу, и как бумкнуло, я и выскочила. Люди бегом бегают.

     Ну а что вы успели увидеть? Как среагировали?

    — Да ничего, я просто вышла глянуть. Вы же видите, ребята бегают и ничего не говорят. Спросила – помощь нужна? Ничего не сказали. Думаю спросить, может вода какая-то..

     Кто-то пострадал? Вы видели?

    — Нет, я спросила, нужна ли помощь, потому что у меня есть вода и вот мой дом рядом. Думаю, может, бинт или зеленка понадобятс.

     А сколько взрывов было?

    — Один, а минут через 10 второй. Больше не знаю ничего.

    Действительно, через какое-то время, неподалеку от места первого теракта прогремел еще один взрыв, в результате которого пострадали еще два человека. Как отметили журналисты Федерального агентства новостей, взорваться мог припаркованный на обочине автомобиль. Сотрудники силовых ведомств ЛНР также оцепили место происшествия и вызвали дополнительную группу криминалистов, которые приступили к сбору улик.

    «Второй взрыв произошел в нескольких десятках метрах от первого, когда на месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и Народной милиции. Пострадали два человека», — заключил Марочко.

    Автор: Анастасия Вальдамирова
    #взрыв #лнр #народная милиция #марочко #луганск #видео
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Сирия и Украина: Путин раскрыл содержание беседы с Трампом

        19:52 7 Июля 2017 508
        Читать
        19:37
        Сегодня

        Пусть с Флоридой сначала разберутся: в Совфеде ответили на требование ПА ОБСЕ «вернуть» Крым
        18:26
        Сегодня

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию
        17:29
        Сегодня

        Трамп при первой встрече пообещал Путину «позитив»
        16:52
        Сегодня

        Штормовое предупреждение вновь объявлено в Москве
        16:51
        Сегодня

        Комитет ПА ОБСЕ принял проект резолюции, признающий права Украины на Крым

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 671

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        4618

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1420

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2612

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2143
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и Трамп завершили переговоры на полях саммита G20

        Путин и Трамп завершили переговоры на полях саммита G20

        19:31   7 Июля 2017
        313
        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26   7 Июля 2017
        665
        Трамп: Для меня честь встретиться с Путиным

        Трамп: Для меня честь встретиться с Путиным

        17:41   7 Июля 2017
        452
        Встреча Путина и Трампа началась на полях саммита G20 в Гамбурге

        Встреча Путина и Трампа началась на полях саммита G20 в Гамбурге

        17:11   7 Июля 2017
        763