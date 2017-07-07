Теракты в Луганске: корреспонденты ФАН публикуют видео с места происшествия

В Избранное

В пятницу, 7 июля, в центре Луганска прогремели два взрыва. Один человек погиб и семеро получили серьезные осколочные ранения, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Работающие в столице Луганской народной республики корреспонденты Федерального агентства новостей побывали на месте происшествия и записали видео последствий инцидента, который власти республики уже назвали терактом.

Сообщается, что первый взрыв погремел неподалеку от Дома правительства около 15.30 по местному времени.

«Сегодня в центре города Луганск в 15.30 совершен террористический акт, в результате которого погиб один и ранены пять человек. В результате теракта погибла капитан медицинской службы Народной милиции, ранения получили пять человек, в том числе и мирные граждане. На данный момент ведутся оперативно следственные мероприятия, задействованы все силовые ведомства Луганской народной республики. Территория места происшествия оцеплена. Идет поиск других минно-взрывных устройств в районе происшествия. Предположительно сработало заложенное в урну возле продуктового магазина самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой. Тип, класс и мощность взрывного устройства на данный момент уточняются», — заявил во время пресс-конференции Марочко.

В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Район инцидента оцеплен сотрудниками народной милиции. Тем не менее, корреспондентам ФАН удалось поговорить с очевидцем произошедшего — Ириной.

— Здравствуйте, не расскажете что произошло?

— Не знаю. Я вот в этом доме живу, и как бумкнуло, я и выскочила. Люди бегом бегают.

— Ну а что вы успели увидеть? Как среагировали?

— Да ничего, я просто вышла глянуть. Вы же видите, ребята бегают и ничего не говорят. Спросила – помощь нужна? Ничего не сказали. Думаю спросить, может вода какая-то..

— Кто-то пострадал? Вы видели?

— Нет, я спросила, нужна ли помощь, потому что у меня есть вода и вот мой дом рядом. Думаю, может, бинт или зеленка понадобятс.

— А сколько взрывов было?

— Один, а минут через 10 второй. Больше не знаю ничего.

Действительно, через какое-то время, неподалеку от места первого теракта прогремел еще один взрыв, в результате которого пострадали еще два человека. Как отметили журналисты Федерального агентства новостей, взорваться мог припаркованный на обочине автомобиль. Сотрудники силовых ведомств ЛНР также оцепили место происшествия и вызвали дополнительную группу криминалистов, которые приступили к сбору улик.