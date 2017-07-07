Жириновский предложил выдать премии синоптикам за точный прогноз

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Москва, 7 июля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, предложивший ранее разогнать Мосгидрометцентра, увидел качественное изменение в работе синоптиков и предложил им выдать премии, передает «Ридус».

«Хочу отметить качественное изменение работы метеорологической службы. Значит, если ответственно подойти к вопросу, можно давать оперативные и точные прогнозы об изменении погоды», — заявил Жириновский.

Он также добавил, что направил письмо с благодарностью сотрудникам московского подразделения Гидрометцентра России, атакже предложил выдать им премии их за точный прогноз.

Напомним, 5 июля Жириновский заявил о необходимости разогнать Мосгидрометцентр, синоптики которого не сообщил о ливне, в результате чего глава ЛДПР промок до нитки под дождем.