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Поклонская получила ответ Генпрокуратуры РФ о проверке Transparency International Russia
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    Поклонская получила ответ Генпрокуратуры РФ о проверке Transparency International Russia

    23:16  7 Июля 2017
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    Поклонская получила ответ Генпрокуратуры РФ о проверке Transparency International Russia

    Москва, 7 июля. Генпрокуратура России ответила на обращение депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая просила ведомство оценить действия Transparency International Russia.

    В Генпрокуратуре сообщили, что ведомство направило ответ парламентарию Наталье Поклонской по существу ее обращения. В свою очередь, депутат Госдумы уточнила, что получила промежуточный ответ по факту организации проверки. По словам гендиректора Transparency International Russia Антона Поминова, организация предоставила прокурорам объяснения насчет публикации, касающейся Поклонской.

    Напомним, что в мае текущего года депутат заявила, что ее декларации достоверны, однако в некоммерческой организации, которая внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, считают, что депутат может владеть незадекларированной недвижимостью. 8 июня экс-прокурор Крыма обратилась в Генпрокуратуру, ФСБ и СКР с просьбой проверить деятельность организации, назвав ее провокационной, пишет RNS.

    Автор: Ирина Селезнева
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