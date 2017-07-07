Роскосмос опубликовал фото гигантского «Путина» с орбиты

В Избранное

Москва, 7 июля. Российская госкорпорация Роскосмос сфотографировала с орбиты огромный портрет президента РФ, который с помощью трактора и плуга сделал итальянский фермер.

«Решили проверить — видно ли «Путина» из космоса? Мы про портрет, созданный итальянским фермером-художником», — сообщает Роскосмос в Twitter.

По словам самого фермера, портрет был приурочен к саммиту «Большой двадцатки», во время которого состоялась первая встреча российского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры, которые начались в 17.09 по московскому времени, должны были завершиться через 30-60 минут, однако превысили временной регламент.