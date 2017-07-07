В ООН согласовали текст конвенции о полном запрете ядерного оружия

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Нью-Йорк, 7 июля. Участники международной конференции в штаб-квартире ООН, согласовали текст конвенции о полном запрете ядерного оружия.

Согласно тексту документа, страны — участники соглашения обязуются «никогда и ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не испытывать, не производить, не изготавливать, не приобретать иным образом, не иметь во владении и не накапливать ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства», не применять и не угрожать их применением.

За текст конвенции проголосовали 122 страны. Против высказались Нидерланды, а Сингапур воздержался. При этом ядерные державы Россия, Великобритания, Китай, США и Франция не принимали участия в голосовании.

К подписанию документ будет открыт 20 сентября, а в силу вступит через 90 дней после того, как конвенцию ратифицируют 50 стран.

