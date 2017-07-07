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Жест почтения и зависть Порошенко: соцсети обсуждают переговоры Путина и Трампа на саммите G20
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    Жест почтения и зависть Порошенко: соцсети обсуждают переговоры Путина и Трампа на саммите G20

    21:19  7 Июля 2017
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    Жест почтения и зависть Порошенко: соцсети обсуждают переговоры Путина и Трампа на саммите G20

    В Гамбурге не полях саммита «большой двадцатки» — G20 — завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая продолжалась 2 часа 20 минут. Переговоров лидеров двух держав с нетерпением ждал весь мир. Федеральное агентство новостей решило окунуться в интернет-паутину и узнать, что думают простые пользователи соцсетей и читатели информагентств о встрече президентов.

    First handshake

    Самой обсуждаемой темой Рунета является рукопожатие президентов Путина и Трампа, заснятое на камеру в кулуарах саммита G20.

    Российский журналист, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в прямом эфире одного из российских телеканалов сказал, что Трамп своим языком жестов показал, насколько он уважает главу РФ.

    «Это жест почтения! Посмотрите, как повел себя Трамп (рукопожатие обеими руками — Прим. ФАН). На самом деле, это знак уважения американского президента к российскому, — считает Коротченко. — Во встрече двух человек всегда есть старший и ведомый. В этой ситуации Трамп выступил с почтением и уважением. Я думаю, что ему американские журналисты за эту встречу отвесят».

    «По первым впечатлениям видно, как Трамп рад этой встрече, — пишет Orange rocket. — Стремится первым руку подать, часто кивает в знак согласия, но так и расплывается перед Путиным. Вот что значит — желание выразить почтение и уважение к президенту России, не то, что Пете [Петру Порошенко], которого выгнали за забор, как паршивую овцу».

    Трамп в своем рукопожатии показал, насколько он уважает главу РФ

    Порошенко не простит

    Многие интернет-пользователи перевели долгожданную встречу президентов в украинскую плоскость.

    Военкор «комсомолки» Александр Коц‏: «Встреча Путина и Трампа завершена. Это были непростые два часа, очень непростые два часа для Петра Алексеевича».

    Радиоведущий Армен Гаспарян‏: «Порошенко сейчас очень обидно. В очередной раз указали его место».

    «Рукопожатие Путина и Трампа длилось дольше, чем вся встреча Трампа и Порошенко», — пишет пользователь под ником «Лариса».

    «Украинские силовики в бешенстве от встречи Путина и Трампа, вот и устроили два взрыва в Луганске. Нелюди», — пишет Муля.

    «А в это время где то один дядя замахнул еще одну рюмашку и закусил сальцом, и думает: а со мной ты разговаривал меньше, чем даже это рукопожатие, и пустил слезу... И в Луганске начались взрывы-провокации от этого дяди», — считает Алексей К.

    «Порошенко по украинскому ТВ заявил, что на G20 мировые лидеры собрались обсудить его встречу с Трампом», — пишет Blue basketball.

    «За это время Трамп мог провести уже 20 встреч с Порошенко... Но зачем ему столько? Он еще после прошлой никак улыбаться перестать не может», — пишет еще один из пользователей Twitter.

    «Рукопожатие Путина и Трампа длилось дольше, чем вся встреча Трампа и Порошенко»

    2.20 — повод для импичмента?

    В Рунете обсуждают время, которое Владимир Путин и Дональд Трамп провели на переговорах — 2 часа 20 минут, — хотя все были уверены, что встреча двух лидеров не продлится больше получаса.

    «Какой кошмар для американской демократии и демократов. Целых  2 часа и 20 минут», — пишет Green radio.

    «Ничего удивительного — Трамп просто нашел, с кем можно нормально поговорить. С попрошайками обычно говорят не более получаса!, — считает Orange Sushi.

    «Думаю, что СМИ США оценивают Трампа с позиции, «проиграл он Путину в переговорах или нет», — пишет Kolchoznik.

    Разумеется, на фоне истерии американских СМИ по поводу «вмешательства России в президентские выборы в США» обитатели Рунета прошлись и по теме «Трамп — агент Кремля».

    «Даже если Путин и Трамп будут говорить лишь о погоде, это не избавит Трампа от подозрений. Все, что нужно, русофобские СМИ придумают сами», — считает пользователь под ником «Уругвайская разведка».

    «Сейчас в США начнется вой, что «Путин завербовал Трампа», — пишет пользователь. После чего между «юзерами» завязался шутливый диалог.

    «А два часа — это мало для импичмента или уже достаточно?», — задает вопрос один из пользователей.

    «Это уже на полноценную измену родине тянет», — отвечает Red Rocket.

    Отметим, что украинские официальные лица пока никак не комментируют переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. На момент выхода материала, самый ярый поклонник соцсети Twitter — президент США — никак не прокомментировал встречу с российским коллегой.

    2.20 — повод для импичмента?

    Автор: Алиса Яковлева
    #путин #g20 #россия #сша #украина #порошенко #трамп #twitter #гамбург #соцсети #коротченко
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