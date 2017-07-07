Жест почтения и зависть Порошенко: соцсети обсуждают переговоры Путина и Трампа на саммите G20

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В Гамбурге не полях саммита «большой двадцатки» — G20 — завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая продолжалась 2 часа 20 минут. Переговоров лидеров двух держав с нетерпением ждал весь мир. Федеральное агентство новостей решило окунуться в интернет-паутину и узнать, что думают простые пользователи соцсетей и читатели информагентств о встрече президентов.

First handshake

Самой обсуждаемой темой Рунета является рукопожатие президентов Путина и Трампа, заснятое на камеру в кулуарах саммита G20.

First handshake between Trump and Putin is posted by Angela Merkel on Facebook https://t.co/woi4FuDoHz pic.twitter.com/oS7Pxqm9er — Gizmodo (@Gizmodo) July 7, 2017

Российский журналист, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в прямом эфире одного из российских телеканалов сказал, что Трамп своим языком жестов показал, насколько он уважает главу РФ.

«Это жест почтения! Посмотрите, как повел себя Трамп (рукопожатие обеими руками — Прим. ФАН). На самом деле, это знак уважения американского президента к российскому, — считает Коротченко. — Во встрече двух человек всегда есть старший и ведомый. В этой ситуации Трамп выступил с почтением и уважением. Я думаю, что ему американские журналисты за эту встречу отвесят».

«По первым впечатлениям видно, как Трамп рад этой встрече, — пишет Orange rocket. — Стремится первым руку подать, часто кивает в знак согласия, но так и расплывается перед Путиным. Вот что значит — желание выразить почтение и уважение к президенту России, не то, что Пете [Петру Порошенко], которого выгнали за забор, как паршивую овцу».

Порошенко не простит

Многие интернет-пользователи перевели долгожданную встречу президентов в украинскую плоскость.

Первое рукопожатие Путина и Трампа на саммите G20 в Гамбурге pic.twitter.com/4nb2yHSwNW — Актуальная политика (@Current_policy) July 7, 2017

Военкор «комсомолки» Александр Коц‏: «Встреча Путина и Трампа завершена. Это были непростые два часа, очень непростые два часа для Петра Алексеевича».

Радиоведущий Армен Гаспарян‏: «Порошенко сейчас очень обидно. В очередной раз указали его место».

«Рукопожатие Путина и Трампа длилось дольше, чем вся встреча Трампа и Порошенко», — пишет пользователь под ником «Лариса».

«Украинские силовики в бешенстве от встречи Путина и Трампа, вот и устроили два взрыва в Луганске. Нелюди», — пишет Муля.

«А в это время где то один дядя замахнул еще одну рюмашку и закусил сальцом, и думает: а со мной ты разговаривал меньше, чем даже это рукопожатие, и пустил слезу... И в Луганске начались взрывы-провокации от этого дяди», — считает Алексей К.

«Порошенко по украинскому ТВ заявил, что на G20 мировые лидеры собрались обсудить его встречу с Трампом», — пишет Blue basketball.

«За это время Трамп мог провести уже 20 встреч с Порошенко... Но зачем ему столько? Он еще после прошлой никак улыбаться перестать не может», — пишет еще один из пользователей Twitter.

2.20 — повод для импичмента?

В Рунете обсуждают время, которое Владимир Путин и Дональд Трамп провели на переговорах — 2 часа 20 минут, — хотя все были уверены, что встреча двух лидеров не продлится больше получаса.

«Какой кошмар для американской демократии и демократов. Целых 2 часа и 20 минут», — пишет Green radio.

«Ничего удивительного — Трамп просто нашел, с кем можно нормально поговорить. С попрошайками обычно говорят не более получаса!, — считает Orange Sushi.

«Думаю, что СМИ США оценивают Трампа с позиции, «проиграл он Путину в переговорах или нет», — пишет Kolchoznik.

Разумеется, на фоне истерии американских СМИ по поводу «вмешательства России в президентские выборы в США» обитатели Рунета прошлись и по теме «Трамп — агент Кремля».

«Даже если Путин и Трамп будут говорить лишь о погоде, это не избавит Трампа от подозрений. Все, что нужно, русофобские СМИ придумают сами», — считает пользователь под ником «Уругвайская разведка».

«Сейчас в США начнется вой, что «Путин завербовал Трампа», — пишет пользователь. После чего между «юзерами» завязался шутливый диалог.

«А два часа — это мало для импичмента или уже достаточно?», — задает вопрос один из пользователей.

«Это уже на полноценную измену родине тянет», — отвечает Red Rocket.

Отметим, что украинские официальные лица пока никак не комментируют переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. На момент выхода материала, самый ярый поклонник соцсети Twitter — президент США — никак не прокомментировал встречу с российским коллегой.