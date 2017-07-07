Пушков объяснил, как встреча Путина и Трампа повлияет на отношения России и США

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Москва, 7 июля. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон намерен искать с Россией совместные пути выхода из кризисов. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Трамп подтвердил, что он настроен серьезно, что он считает, что уже были хорошие переговоры по телефону и что сегодняшние переговоры будут хорошими, что США будут общаться с Россией, искать совместные пути выхода из кризисов», — сказал Пушков в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также добавил, что Дональд Трамп выражает собственные намерения, однако позволит ли ему это сделать его окружение, администрация и политические противники в США, будет понятно в ближайшие недели.

Напомним, сегодня на полях саммита G20 в Гамбурге состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.