Сирия: Артиллерия SDF обстреливает квартал Румайла в Ракке

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Ракка, 7 июля. Коалиция «Демократические силы Сирии» (SDF) провела массированный артобстрел квартала Румайла в Ракке. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), который находится на территории, подконтрольной террористам ИГИЛ*.

Согласно информации источника, в среду, 6 июля, силы «Демократической армии Сирии» начали артобстрел квартала Румайла. После того, как артобстел закончился, наш корреспондент смог зафиксировать поражения, причиненные курдскими войсками.

Судя по видео, удар пришелся на жилую часть квартала – снаряды поразили дорожное покрытие и несколько домов вдали от основных мест уличных боев. О потерях источник не сообщает, подчеркнув, что в данном районе не находятся позиции «Исламского государства»*. По факту, квартал Румайла, находясь в тылу позиций ИГИЛ, принимает на себя удары курдской артиллерии.

Напомним, что в данный момент полным ходом идут бои и за столицу провинции, где держат оборону террористы ИГ*. Курдские отряды SDF стремятся завоевать центр и древние кварталы Старого города, в то время как ВВС международной коалиции проводит рейды на западных окраинах Ракки.

* Организация запрещена на территории РФ.