Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
Путин и Трамп завершили переговоры на полях саммита G20
Сирия эксклюзив
Сирия: Артиллерия SDF обстреливает квартал Румайла в Ракке
Следующая Новость
Срочная новость
Сирия: США и РФ готовы объявить перемирие на юго-западе страны с воскресенья
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: Артиллерия SDF обстреливает квартал Румайла в Ракке

    19:29  7 Июля 2017
    40

    Сирия: Артиллерия SDF обстреливает квартал Румайла в Ракке

    Ракка, 7 июля. Коалиция «Демократические силы Сирии» (SDF) провела массированный артобстрел квартала Румайла в Ракке. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), который находится на территории, подконтрольной террористам ИГИЛ*.

    Согласно информации источника, в среду, 6 июля, силы «Демократической армии Сирии» начали артобстрел квартала Румайла. После того, как артобстел закончился, наш корреспондент смог зафиксировать поражения, причиненные курдскими войсками.

    Судя по видео, удар пришелся на  жилую часть квартала – снаряды поразили дорожное покрытие и несколько домов вдали от основных мест уличных боев. О потерях источник не сообщает, подчеркнув, что в данном районе не находятся позиции «Исламского государства»*. По факту, квартал Румайла, находясь в тылу позиций ИГИЛ, принимает на себя удары курдской артиллерии.

    Напомним, что в данный момент полным ходом идут бои и за столицу провинции, где держат оборону террористы ИГ*. Курдские отряды SDF стремятся завоевать центр и древние кварталы Старого города, в то время как ВВС международной коалиции проводит рейды на западных окраинах Ракки.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Аздашир Муса
    #сша #сирия #иг #игил #курды #исламское государство #ракка #sdf #демократические силы сирии
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 394
        Читать
        17:29
        Сегодня

        Трамп при первой встрече пообещал Путину «позитив»
        16:52
        Сегодня

        Штормовое предупреждение вновь объявлено в Москве
        16:51
        Сегодня

        Комитет ПА ОБСЕ принял проект резолюции, признающий права Украины на Крым
        16:16
        Сегодня

        Появились подробности взрыва в центре Луганска
        14:21
        Сегодня

        Как защитить ребенка от безумных родителей: МВД и психиатры разошлись во мнениях

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 394

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        4122

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1414

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2600

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2134
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26   7 Июля 2017
        398
        Трамп: Для меня честь встретиться с Путиным

        Трамп: Для меня честь встретиться с Путиным

        17:41   7 Июля 2017
        346
        Встреча Путина и Трампа началась на полях саммита G20 в Гамбурге

        Встреча Путина и Трампа началась на полях саммита G20 в Гамбурге

        17:11   7 Июля 2017
        658
        Второй за день мощный взрыв прогремел в центре Луганска

        Второй за день мощный взрыв прогремел в центре Луганска

        17:09   7 Июля 2017
        465