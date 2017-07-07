Сирия сегодня: бегство ИГ из Ракки, Хомс зачищают от террористов, будущее кантона Африн, бои под Дамаском

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Сирия, 7 июня. Боевики ИГ* бегут из Ракки под натиском курдов, сирийские военные уничтожили группировку ИГ в провинции Хомс, бои САА с экстремистами в Айн-Тарме под Дамаском, кантон Африн может перейти под контроль сирийской госбезопасности. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Бои САА с ИГИЛ* в провинции Хомс

Сирийские военные отразили нападение террористов ИГИЛ на востоке провинции Хомс, уничтожим и ранив множество экстремистов, сообщает сирийское информагентство SANA.

По данным военного источника, подконтрольная ИГ группировка боевиков проникла со стороны селения Нух и направилась в район Тлюль Ат-Тафха к югу к поселка Джуб Аль-Джарах на востоке провинции, где расположены позиции правительственных сил. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) при поддержке сил союзников в ходе боев с вооруженными боевиками ликвидировали всех членов группировки, а также уничтожили их оружие, боеприпасы и технику. В 4 км к востоку от населенного пункта Джабаб Хамад отряды САА нанесли удары по укрытиям боевиков, уничтожив группировку в полном составе.

Накануне ВВС Сирии нанесли удары по укреплениям и позициям ИГИЛ вблизи административной границы с провинцией Дейр эз-Зор.

Наступление правительственных войск в провинции Дамаск

Правительственные войска возобновили широкомасштабное наступление в восточном пригороде Дамаска, нанося удары по обороне экстремистов внутри района Джобар и столичного пригорода Айн-Тарма, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Под руководством 105-й бригады Республиканской гвардии САА сумела отбить у боевиков дюжину строительных блоков и несколько траншей вблизи мясного рынка Айн-Тарма. В дополнение к своим территориальным завоеваниям сирийские военные также конфисковали большой запас оружия боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман», а также нанесли ущерб обороне радикальных исламистов.

Сирийская арабская армия продолжает наступление в «треугольнике Айн-Тарма».

Будущее кантона Африн

Источник в сирийском правительстве заявил, что ведутся переговоры о возможной передаче власти над кантоном Африн службе госбезопасности Сирии, сообщает агентство Al-Masdar.

Частью сделки станет возможность военным службы госбезопасности открыть штаб-квартиру в кантоне Африн, поскольку в настоящее время они не имеют присутствия в этом регионе на севере Алеппо.

Источник заявил, что роль курдских отрядов народной самообороны (YPG) ему неизвестна, но было бы неплохо увидеть соглашение о разделении власти между сирийским правительством и курдской партией «Демократический союз» (PYD), которое бы имитировало подобные соглашения в Эль-Камышлы и Аль-Хасаке.

Другой правительственный источник сообщил, что турецкая делегация на астанинской мирной конференции дала понять, что они не будут принимать присутствие YPG / PKK (Рабочая партия Курдистана) на своей границе.

В настоящее время Россия пытается посредничать между сирийским правительством, турецким режимом и PYD о будущем кантона Африн.

Боевики ИГ сдают позиции в Ракке

Источники опубликовали в Twitter информацию о том, что террористы ИГИЛ покинули населенный пункт Хамра Ганнам, расположенный на востоке провинции Ракка. Сообщается, что экстремисты пытались отстоять свои позиции в поселении, но были вынуждены сдать населенный пункт под натиском курдских отрядов народной самообороны (YPG).

داعش ينسحب من قرية "حمرة غنام" ومناطق اخرى شرق#الرقة نتيجة ضربات التحالف وهجمات ق.س.د , pic.twitter.com/b6jP8l7XwB — مغرد الحق (@mogharedAlhaq) July 7, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.